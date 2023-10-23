Почему Том Круз поссорился с Дэвидом и Викторией Бекхэм

Почему Том Круз поссорился с Дэвидом и Викторией БекхэмКогда-то актер Том Круз и чета Бекхэм были просто не разлей вода: в 2007 году Дэвид и Виктория переехали в Лос-Анджелес, и Том со своей прежней возлюбленной Кэти Холмс были тогда едва не единственными, кто поддержал их и помог стать на ноги.
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