Почему Том Круз поссорился с Дэвидом и Викторией Бекхэм

Почему Том Круз поссорился с Дэвидом и Викторией БекхэмКогда-то актер Том Круз и чета Бекхэм были просто не разлей вода: в 2007 году Дэвид и Виктория переехали в Лос-Анджелес, и Том со своей прежней возлюбленной Кэти Холмс были тогда едва не единственными, кто поддержал их и помог стать на ноги.