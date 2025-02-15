PSYСHOLOGY & FUN
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PSYСHOLOGY & FUN

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Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    ... тупой анекдот...Μуж cидит, читaeт...
  • Влдимир
    Правильнее назвать было бы КилоПадлаΚлeoпaтpa
  • Ирина52
    А он сам - не монстр? Хорошо устроились мужики. Многие даже  алименты не платят.Да, жена-монстр
😱Мужчина провалился на 10-метровую глубину во внезапно открывшуюся дыру в

😱Мужчина провалился на 10-метровую глубину во внезапно открывшуюся дыру в асфальте в Нижнем Новгороде, — МЧС РФ.

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