😱Мужчина провалился на 10-метровую глубину во внезапно открывшуюся дыру в асфальте в Нижнем Новгороде, — МЧС РФ.
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😱Мужчина провалился на 10-метровую глубину во внезапно открывшуюся дыру в асфальте в Нижнем Новгороде, — МЧС РФ.
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