Денис Батурин: Пока делегации съезжаются в Саудовскую Аравию:

Пока делегации съезжаются в Саудовскую Аравию:В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов: 38 БпЛА – над акваторией Азовского моря, 24 БпЛА – над территорией Краснодарского края, 15 – БпЛА над территорией республики … .