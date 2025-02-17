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Денис Батурин: Пока делегации съезжаются в Саудовскую Аравию:

Денис Батурин: Пока делегации съезжаются в Саудовскую Аравию:

Пока делегации съезжаются в Саудовскую Аравию:В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов: 38 БпЛА – над акваторией Азовского моря, 24 БпЛА – над территорией Краснодарского края, 15 – БпЛА над территорией республики … .

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