ГИБДД объяснила, почему все мосты из Барнаула через Обь были заблокированы

Водители не могли попасть в город Два ДТП произошли утром 24 апреля на Новом и Старом мостах в Барнауле, в результате чего переезды через Обь оказались заблокированы одновременно, сообщили в городской ГИБДД.
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