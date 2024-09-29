РИА «Новости»: наемники из Грузии и Польши похитили жителя Курской области

Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ наемники из Польши и Грузии похитили оставшегося в своем доме мирного жителя села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области и насильно держали его в подвале.
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