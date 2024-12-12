Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Валерий Федосеев
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Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Конституция РФ содержит в себе все необходимые инструменты для защиты национальных интересов страны и обеспечения ее стабильности, а также гарантирует, что Россия всегда будет суверенным, процветающим государством.

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