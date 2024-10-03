В Смоленске неустановленные лица пытались украсть забор вокруг «бетонной дыры»

МКУ «Строитель» пообещал все восстановить Во вторник, 1 октября, смоляне, проживающие в районе улиц Большая и Малая Краснофлотские, с удивлением обнаружили, что вокруг многострадальной «бетонный дыры» исчез недавно поставленный забор.
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