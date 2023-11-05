Уволенный с проекта Соловьев Live политолог Сатановский не перестает удивлять. Востоковед сравнил подход к сохранению жизней своих граждан руководством Земли Обетованной и России, и сравнение оказалось не в пользу нашей страны.
Сатановский сделал скандальное заявление в адрес Путина. По мнению политолога, власть не бережет жизнь своих граждан
Комментарии
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Катерина
А что мешает этому патриоту сменить гражданство и жить одной жизнью со своим народом? Осмелюсь предположить, что хорошая зарплата на нашем ТВ. Яша Кедмин вот гражданин Израиля, но тоже не гнушается зарабатывать на нашем ТВ... При этом оба всегда будут отстаивать интересы Израиля... Тихо... исподволь... но будут.
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2 д.
Катерина
А чем тебе руководство нашей страны не угодило?
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2 д.
Виктор Журавлев
У нас привычкой стало жить при диктатуре власти! А диктатора критиковать нельзя: он самый, самый идеальный человек на свете. Ленин умер, но дело его живёт, Сталин умер, но дело его живёт, КПСС умерла, но дело её живёт в КПРФ, КГБ умер, но дело его живёт в ФСБ и в людях, которые выросли из КГБ. Тот же Жириновский и его партия были организованы КГБ, да и Ельцин не смог бы стать Первым секретарём Обкома без одобрения КГБ, а поэтому и помощник Ельцина был из КГБ, поэтому и Путина Ельцин отправил на работу в КГБ для стажировки на должность будущего главы государства. Такова жизнь тоталитарного государства, которое, сочинив демократическую Конституцию РФ, на деле осталось тоталитарным, потому что руководят государством ставленники КГБ. Эти люди руководствуются принципом: "Кто не с нами - тот против нас"(как написал Маяковский), и поэтому они убивали, убивают и будут убивать тех, кто их критикует. Сатановский это всё прекрасно знает и поэтому гавкает из-за угла, а не напрямую Президенту РФ. Соловьёв это тоже знает и поэтому убирает из своих программ тех, кому надоело подгавкивать и самому Соловьёву и Президенту РФ.
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2 д.
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