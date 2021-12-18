Должен ли мужчина оплачивать женщине уход за собой? Психология

Вечный спор из серии «что появилось раньше, курица или яйцо». Должен ли мужчина оплачивать женщине уход за собой, а именно эпиляцию, маникюр, педикюр, косметику, причёски, брови, ресницы, крема и парфюмерию.
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