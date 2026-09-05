Сильный дождь и похолодание завтра 6 сентября.

Завтра днём будет прохладно +16, а ночью ощутимо холоднее — всего +9 градусов. Как изменится погода дальше? Читайте в прогнозе!Сегодня, 5 сентября, дневная температура воздуха держится на отметке +16 градусов.
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