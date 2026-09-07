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Царьград

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"Да берите, пацаны!": Украинцы угощали "вагнеров" куревом. На фронте чужие иногда как свои, а свои – как чужие

"Да берите, пацаны!": Украинцы угощали "вагнеров" куревом. На фронте чужие иногда как свои, а свои – как чужие

На войне все вперемешку: свои и чужие мины, тела погибших и даже поступки. На передовой солдат врага бывает порой благороднее своего генерала.

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