СК возбудил уголовное дело по факту подрыва взрывного устройства в офисе в Элисте

В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в офисе центра по оказанию психологической помощи в Элисте возбуждено уголовное дело, сообщает 10 февраля следственное управление СК России по Республике Калмыкия.
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