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SPLETNIK

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Ольга Карпуть повторила образ Ирины Шейк на Венецианском кинофестивале

Ольга Карпуть повторила образ Ирины Шейк на Венецианском кинофестивале

43-летняя Ольга Карпуть повторила образ 40-летней Ирины Шейк на Венецианском кинофестивале. Супруга 63-летнего миллиардера Павла Тё посетила вечеринку в архивном платье Dolce & Gabbana с экстремальными разрезами по бокам из коллекции весна-лето 2003, которое на подиуме впервые представила Жизель Бундхен.

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