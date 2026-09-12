Ольга Карпуть повторила образ Ирины Шейк на Венецианском кинофестивале

43-летняя Ольга Карпуть повторила образ 40-летней Ирины Шейк на Венецианском кинофестивале. Супруга 63-летнего миллиардера Павла Тё посетила вечеринку в архивном платье Dolce & Gabbana с экстремальными разрезами по бокам из коллекции весна-лето 2003, которое на подиуме впервые представила Жизель Бундхен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Острое ощущение ...
- Слава Копейкин ср...
- 55-летняя Кристин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым