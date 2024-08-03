Steak Lovers
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Steak Lovers

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Закатываем баклажаны из духовки на зиму: в холода становятся популярнее лечо и кабачковой икры

Закатываем баклажаны из духовки на зиму: в холода становятся популярнее лечо и кабачковой икры

Баклажаны сами по себе имеют довольно нейтральный вкус, поэтому заготавливают на зиму их редко. Это распространенная ошибка начинающих кулинаров, ведь баклажаны можно легко сделать так, чтобы они затмили на столе любые соленья, даже знаменитые бочковые огурцы.

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