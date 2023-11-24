BMC Cell & Biosciencе: Кофе защитит сразу от нескольких вариантов COVID-19

В Британском биобанке ученые установили, что для профилактики развития тяжёлой формы коронавирусной инфекции важно регулярно заниматься физической активностью, соблюдать диету, а также стоит включить в рацион кофе.
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