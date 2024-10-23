Уральские ученые по вечной мерзлоте установили дату извержения крупневшего вулкана

Точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние 10 000 лет определили уральские ученые. Проанализировав годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала, они пришли к выводу, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году до н.
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