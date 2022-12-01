БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эрдоган имеет свои виды на Черное море

Эрдоган имеет свои виды на Черное море

Анкара готовится стать добытчиком газа и развивать «Турецкий поток», осталось найти судно для строительства морской части газопровода Ирина Гусева Фото: ZumaTAСС В Турции рассчитывают снизить зависимость от иностранных источников газа до 70%.

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