Челябинские антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу назойливых стоматологов

Региональное УФАС признало ненадлежащей рекламу услуг челябинской стоматологии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, реклама компании «Imperial» с предложением медицинских услуг поступала на телефонный номер южноуральца без получения его предварительного согласия.