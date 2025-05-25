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На Москву идёт аномальная жара. МЧС рассылает предупреждения: "Проявляйте особую осторожность"

На Москву идёт аномальная жара. МЧС рассылает предупреждения: "Проявляйте особую осторожность"

На Москву после долгих холодов, которые держались первую половину мая, идёт аномальная жара. Уже сегодня, в воскресенье, воздух прогреется выше 30 градусов Цельсия, предупреждают синоптики.

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