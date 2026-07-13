Федеральный девелопер запустил проект по КРТ в Горно-Алтайске

"Брусника" расселяет частные дома и готовит строительство жилого квартала с детским садом и общественными пространствами В Республике Алтай начали реализовывать новый формат застройки — в рамках комплексного развития территории (КРТ).
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