TSMC светят около $5 млрд субсидий на строительство предприятий в Аризоне Тайв...

TSMC светят около $5 млрд субсидий на строительство предприятий в АризонеТайваньская компания TSMC имеет все основания быть самым нетерпеливым потенциальным получателем субсидий властей США по «Закону о чипах», поскольку согласилась начать строительство двух предприятий в Аризоне по контрактному выпуску полупроводниковых компонентов с явным расчётом на финансовую поддержку властей страны.