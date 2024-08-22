Кургинян: с Украиной проблем будет больше, чем во второй чеченской войне

Необходимо готовиться к тому, что в конфликте на Украине проблем в стране будет гораздо больше, чем было во второй чеченской войне, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 августа в программе «Объективно» на белорусском канале ОНТ.