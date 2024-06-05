Верховный суд оставил приговор социологу Кагарлицкому без изменения

Верховный суд оставил приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) в виде лишения свободы на пять лет без изменения, он был осужден по делу об оправдании терроризма.
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