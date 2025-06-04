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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Евгений Кислинский
    это с 7 ноября 1917 года, и 1 декабря 1992 г, а я ни кому не отношусь, я сам по себе, а ты что идиотом прикидываешься.И сами удивились ...
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    Украинскую банду преступников с фашистской идеологией надо как можно жестоко уничтожать без всяких договоров-уговоров...Трамп обсудил с П...
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На Украине началась паника: население предупредили об ударе «Орешником» и просят срочно уйти в убежища

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Храни Господь Россию и россиян!!!
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11 час.
Betahon
Варфоломеевская ночь 2. должна поставить хохлов раком!
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11 час.
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