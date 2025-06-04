На Украине началась паника: население предупредили об ударе «Орешником» и просят срочно уйти в убежища

Политнавигатор Россия должна организовать ответную диверсионную войну на литовском Ж/Д коридоре в Калининград – эксперт Если НАТО блокирует российские суда в Балтийском заливе, Россия будет добиваться контроля над железнодорожной веткой, связывающей Белоруссию и Калининградскую область.
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