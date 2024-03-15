96 горшков с коноплей обнаружили полицейские в доме жителя Владимирской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке Росгвардии задержали 37-летнего местного жителя, причастного к противоправной деятельности, связанной с выращиванием и распространением наркотических средств растительного происхождения.
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