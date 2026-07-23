Мария Захарова прокомментировала назначение Эда Милибэнда в Британии

Мария Захарова прокомментировала назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании. Она отметила династическую традицию, связывая его с братом, Дэвидом Милибэндом, бывшим министром иностранных дел.
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