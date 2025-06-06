Red Bull готовится к дисквалификации Ферстаппена? Команда запросила суперлицензию для Линбланда

Getty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull обратилась в FIA с официальным запросом на предоставление исключения из правил суперлицензии для Арвида Линдблада, стремясь получить разрешение на его участие в сессиях Формулы 1 до достижения им 18 лет.
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