«Хорошо хоть, что высказался без мата!»: Оруджев — о критике Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал высказывания четырёхкратного чемпионата Формулы 1 Макса Ферстаппена, который публично критику Red Bull Racing.
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