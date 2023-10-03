На фотовыставке в столице портреты карагандинских спасателей

На пешеходном мосту «Атырау» в Астане работает фотовыставка. На ней представлены портреты сотрудников МЧС: пожарных, спасателей, водолазов, кинологов, медработников, лётчиков, психологов и военнослужащих, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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