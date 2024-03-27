Коллектива МБУ «Новоаннинский КДК» поздравляет с днём рождения человека доброй души - ответственного за ведение хозяйством кинотеатра «Родина» Цветкова Александра Евгеньевича.
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Коллектива МБУ «Новоаннинский КДК» поздравляет с днём рождения человека доброй души - ответственного за ведение хозяйством кинотеатра «Родина» Цветкова Александра Евгеньевича.