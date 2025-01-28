Как обычный стол повлиял на результаты нейтронного эксперимента?

18 октября 1934 года в Институте физики Римского университета Эдоардо Амальди и Бруно Понтекорво проводили эксперимент, в ходе которого они облучали небольшой серебряный цилиндр нейтронами с целью изучения наведенной радиоактивности.
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