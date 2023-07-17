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В Крыму осталось достаточно запасов топлива и продовольствия

В Крыму осталось достаточно запасов топлива и продовольствия

На складах Крыма остались достаточные запасы продовольствия, топлива и ГСМ, а так же промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики региона Елена Элекчян 17 июля в Telegram-канале советника главы республики Олега Крючкова.

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