В Крыму осталось достаточно запасов топлива и продовольствия

На складах Крыма остались достаточные запасы продовольствия, топлива и ГСМ, а так же промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики региона Елена Элекчян 17 июля в Telegram-канале советника главы республики Олега Крючкова.
На складах Крыма остались достаточные запасы продовольствия, топлива и ГСМ, а так же промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики региона Елена Элекчян 17 июля в Telegram-канале советника главы республики Олега Крючкова.
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