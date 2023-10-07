Реакция польских СМИ на речь Путина в дискуссионном клубе

Ответный удар России на ядерную атаку потенциального агрессора не оставит шансов на выживание ни одному врагу, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии