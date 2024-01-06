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Кубок Испании. 1/16 финала. «Атлетико» против «Луго», «Реал» – «Арандина», «Барса» и «Сосьедад» Захаряна проведут матчи в воскресенье

Кубок Испании. 1/16 финала. «Атлетико» против «Луго», «Реал» – «Арандина», «Барса» и «Сосьедад» Захаряна проведут матчи в воскресенье

«Реал Мадрид» встретится с «Арандиной». 7 января «Барселона» будет противостоять «Барбастро», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Малагой».

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