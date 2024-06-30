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Спички - не игрушка

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Связаны ли между собой доход главы РЖД Олега Белозерова в 37 472 400 руб в мес и сход поезда с рельсов в Республике Коми

Связаны ли между собой доход главы РЖД Олега Белозерова в 37 472 400 руб в мес и сход поезда с рельсов в Республике Коми

Когда слышишь цифры вроде 37 472 400 рублей в месяц, трудно не задохнуться от восторга. Примерно таков доход главы РЖД Олега Белозерова, если верить официальным данным его декларации за 2019 год.

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