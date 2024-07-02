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Царьград

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Спор генералов после заявления о запрете никаба остановило жёсткое решение муфтията

Спор генералов после заявления о запрете никаба остановило жёсткое решение муфтията

Муфтий Дагестана пообещал уже в ближайшие дни запретить никаб. И это жёсткое решение остановило спор генералов.

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