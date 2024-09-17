Работу чиновников из Узловой признали лучшей во всей Тульской области

На портале правительства Тульской области появился проект указа губернатора о распределении грантов за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления в районах и городских округах региона.
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