Сирийская армия в ходе контрнаступления освободила город Эль-Бакум

Сирийская арабская армия (САА) начала контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация), которые захватили более 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо.
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