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Председатель СК России поручил дать правовую оценку высказываниям депутата из Новосибирской области

Председатель СК России поручил дать правовую оценку высказываниям депутата из Новосибирской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.

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