Почему десантники считают второй прыжок самым страшным

Ощущения от второго по счету прыжка с парашютом в основном схожи как у тех, кто не имеет отношения к ВДВ, но занимался (или занимается до сих пор) парашютным спортом, так и у служивших в «войсках дяди Васи».
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