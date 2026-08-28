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Пронедра

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Почему стареющий Леонтьев обходится россиянам дороже, чем американцам

Почему стареющий Леонтьев обходится россиянам дороже, чем американцам

Валерий Леонтьев снова в центре скандала: концертный директор набросился на журналистку, цены на выступления выросли до 17 млн рублей, а в Майами у певца вилла за 11 млн долларов.

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