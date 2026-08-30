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Кордоба о 6 победах «Краснодара» в 6 турах: «Слишком рано говорить о чемпионстве. Нужно продолжать работать, будет нелегко»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил лидерство «быков» в сезоне РПЛ. Южане выиграли все 6 матчей на старте турнира.

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