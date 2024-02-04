Адвокат Молохов: Стрелков может отправиться добровольцем в зону СВО из колонии

Игорь Стрелков может отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) из колонии. Соответствующий вариант развития событий, как информирует Telegram-канал BRIEF, допустил адвокат Стрелкова Александр Молохов.
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