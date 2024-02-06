Ивановский суд отправил двух таджиков в колонию за нападение на дом жителя Кохмы

Близится финал истории так называемого «кохомского стрелка».Ивановский районный суд приговорил к реальным срокам двух граждан Таджикистана, которые летом 2021 года напали на дом жителя Кохмы Александра Краснова.
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