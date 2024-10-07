В Екатеринбурге полиция подвела итоги миграционного рейда

В рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал» в Екатеринбурге сотрудники различных подразделений УМВД, включая охрану общественного порядка, отдел по вопросам миграции, Госавтоинспекцию и другие службы, провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.