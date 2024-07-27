🔥ПАМЯТНАЯ ДАТА🔥27 июля — День памяти детей‐жертв войны в Донбассе‼ 🙏Эта скорбная дата учреждена главой Донецкой Народной Республики в 2022 году.
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🔥ПАМЯТНАЯ ДАТА🔥27 июля — День памяти детей‐жертв войны в Донбассе‼ 🙏Эта скорбная дата учреждена главой Донецкой Народной Республики в 2022 году.