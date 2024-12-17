Выявлен устойчивый штамм холеры

Ученые из Национального референтного центра по вибрионам и холере при Институте Пастера совместно с Центром госпитальеров Майотты выявили штамм холеры с высокой лекарственной устойчивостью и проследили его распространение.
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