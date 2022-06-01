Нефть Капитал

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Министр экономики: Япония не покинет «Сахалин-2», даже если скажут

Министр экономики: Япония не покинет «Сахалин-2», даже если скажут

Правительство Японии не будет выходить из проекта «Сахалин-2», «даже если скажут» прекратить участие, заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента Японии министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

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