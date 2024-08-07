Канделаки о расписании трансляций Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам самим. ЛЧ решила, что ее место теперь в интернете, – пусть там свои правила и устанавливает»

«Друзья, немного о футболе и европейских бюрократических ценностях. Вы все знаете, что наши футбольные клубы не участвуют в европейских турнирах, и мы на «Матч ТВ» вместе с коллегами из РФС сделали очень много за последние два с лишним года, чтобы и наш зритель, и наши команды были в тонусе во время этого временного ограничения, введенного европейскими футбольными конъюнктурными органами.