В России раскрыли связанный с баталхаджинцами канал контрабанды оружия

В России правоохранители раскрыли связанный с баталхаджинцами (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России) канал контрабанды оружия.
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